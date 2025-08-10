MAGAL 2025- Lamine Niang ( Dg du Soleil) reçu par le Khalife général prône la préservation de l’héritage spirituel de Bamba

Dans une audience empreinte de spiritualité et de symbolisme, le Directeur général du quotidien « Le Soleil » Lamine Niang, accompagné d’une délégation de haut niveau, a été reçu ce samedi par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. L’objet de cette visite: présenter en avant-première le magazine spécial consacré au Grand Magal de Touba 2025, une édition qui célèbre la portée mondiale de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.



Ce numéro met en lumière la dimension universelle du mouridisme, soulignant comment les enseignements du Cheikh — fondés sur la non-violence, la tolérance et le travail— continuent d’inspirer des millions de fidèles à travers les continents. M. Niang a insisté sur l’urgence de préserver cet héritage spirituel dans un monde en quête de repères.



Le DG du Soleil a également salué le rôle crucial de la diaspora mouride, qui contribue activement à la diffusion des valeurs bambaïennes à l’échelle internationale, faisant du Magal un événement à la fois religieux et culturel d’envergure mondiale.



La délégation a ensuite été reçue par Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, président de la Commission culture et communication du Grand Magal, qui a exprimé sa profonde gratitude envers « Le Soleil » pour son engagement constant dans la promotion du mouridisme.