Lutte contre les maladies hivernales : le Service National de l’Hygiène lance une opération pour désinfecter les zones inondées de Dakar

Le bassin de rétention de la zone de captage a abrité le lancement de la désinfection et de la désinsectisation des zones inondées suite aux fortes pluies et aux énormes inondations dans différentes localités dans Dakar et à la zone de captage à particulier. Initié par la sous-brigade départementale d’hygiène de Dakar en présence du Directeur Général de l'ONAS, le Dr Ababacar Mbaye, il vise les maladies hivernales.

Le Service national d’hygiène promeut la sensibilisation pour un meilleur cadre de vie des populations. Une stratégie de lutte contre les maladies hivernales est initiée, pour apporter des réponses appropriées en vue de sauver la vie des populations. La dite stratégie est contenue dans le plan Orsec et lancé en urgence par le président de la République Macky Sall.

Selon le médecin Colonel El Maodo Malick Diop, la mise en place de ce plan va impacter positivement la prise en charge de la santé des populations de la zone captage et dakaroises en général.

« Les fortes pluies ont impacté les populations de Dakar en général et celles de zones de captage. C’est pourquoi il est important de mener des actions continues qui ne laissent aucun aspect du cadre de vie de manière générale, en désinfectant toute la localité et maison par maison de la zone de captage... », a-t-il déclaré.

M. Diouf de saluer la mise en synergie de toutes les actions de l’État, de l'onas et le service d'hygiène national en particulier pour améliorer le cadre de vie des populations. L’imam et chef de quartier de la localité les appelle à prendre soin du bassin de rétention en mettant en sécurité la population de la zone de captage.

Le médecin colonel termine par affirmer que la zone de captage a été ciblée parce que c'est une localité très impactée par les inondations dues aux fortes pluies, mais l'opération se tiendra aussi dans les autres localités...