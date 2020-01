Louga / Foncier : Un parc d’attractions sera bientôt érigé sur le Boulevard Abdou Diouf.

Depuis quelques temps, des membres de l’opposition, non moins conseillers municipaux, ont fait des sorties pour dénoncer une occupation illégale du foncier sur le Boulevard Abdou Diouf à Louga.



Selon des informations de Dakaractu, cet espace qui s’étend sur 2 km de long, a été réservé par la mairie de Louga pour réaliser un projet de parc d’attractions pour enfants. Après avoir étudié le terrain, les autorités municipales ont saisi le préfet de Louga qui a donné son aval pour la construction d’un parc d’attractions. Un projet que le maire de Louga a voulu porter pour faire profiter aux enfants des week-ends de jeux comme cela se fait partout dans le monde.



En effet, il s’agit-là d’un contrat signé en bonne et due forme avec un Gie de la place pour l’érection d’un parc d’attractions sur ce boulevard. C’est un contrat temporaire d’occupation de domaine public à titre révocable, moyennant des taxes sur l’occupation du domaine. L’objectif, c’est de changer le décor de la ville et de permettre aux Lougatois d’avoir où se promener avec leurs enfants.



Une autorisation de coupe des arbres a été déposée aux Eaux et Forêts qui ont donné leur accord. Un projet de cette envergure donnera à Louga une autre image et profitera aux enfants qui veulent monter sur des manèges et pratiquer divers autres jeux.