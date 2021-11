Locales à Kaolack: La GPR se retire de la coalition de Serigne Mboup pour soutenir les listes de Benno Bokk Yakaar... La coalition And Nawlé apporte sa réplique.

La Génération Pour la République( GPR) vient de se retirer de la coalition And Nawlé de Serigne Mboup.



Les membres de cette structure ont fait face à la presse pour annoncer publiquement leur décision de se séparer de cette entité.



En cause, ils déplorent une gestion informelle et non inclusive au sein de cette coalition.



Du coup, ces derniers ont ainsi annoncé leur décision de soutenir les candidats de la coalition Benno Bokk Yakaar à savoir Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Joint au téléphone, Moustapha Ndiaye, membre de la cellule de communication de la coalition And Nawlé/ And Liguéey a répondu au bout du fil que leur entité ne connaît aucune structure départementale de la GPR étant en partenariat avec leur coalition.



Et s'agissant de la GPR en question, il n'a jamais été question de poste, au contraire il était plutôt question d'une vision pour relever les défis et mettre Kaolack sur les rails de l'émergence. Selon M. Ndiaye, la GPR a été associée dans tout le processus et que son coordinateur Abdoulaye Guèye avait été même copté dans la cellule de communication de la coalition And Nawlé/And Liguéey.



Le candidat Serigne Mboup a ajouté que le coordinateur de la GPR et son mouvement ne figurent pas dans la liste des membres de leur entité et qu'il est parmi les nouveaux venus, "peut-être pour chercher des choses qu'il ne trouve pas", a-t-il renchéri.