Locales 2022 / Sicap Liberté : Zahra Iyane Thiam promet une gestion autour des urgences de la commune une fois à la tête de la municipalité.

La délinquance et la dépendance. Ce sont les deux mots que le ministre de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire a privilégié lors de son investiture par le mouvement M3S de Sicap Liberté. Ce mouvement a manifesté sa confiance en la responsable politique de Benno Bokk Yakaar de la Sicap Liberté pour diriger la liste majoritaire de la commune.



Le ministre Zahra Iyane Thiam devra donc faire face à certains défis tels que la délinquance et la dépendance. « Nous savons que ce sont deux fléaux qui qualifient la Sicap Liberté. Mais nous sommes prêts pour relever le défi pour le soulagement des populations », rassure la candidate de Benno tout en estimant que cela va demeurer une tâche commune parce que, poursuit elle, « toutes les sensibilités de la commune vont apporter leur expérience et leur savoir-faire pour matérialiser la vision du président Macky Sall dans la Sicap Liberté... »