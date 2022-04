Liverpool : contrat XXL pour Mohamed Salah, la fin pour Sadio Mané chez les Reds ?

En fin de contrat en juin 2023, Mohamed Salah ne devrait pas quitter Liverpool cet été. L'Égyptien va en effet signer un nouveau bail XXL pour rester encore plusieurs années sur les bords de la Mersey, affirme « Foot Mercato ».



Selon les révélations du Sunday Mirror, l'international égyptien (82 sélections, 45 buts) après avoir refusé une offre avec un salaire hebdomadaire d'environ 400 000 livres sterlings, soit environ 475 000€, l'ancien élément de l'AS Rome est désormais prêt à signer un nouveau bail avec les Reds.



Le Sunday Mirror affirme en effet que le numéro 11 de Liverpool va faire des concessions sur sa demande initiale, à savoir toucher environ comme Cristiano Ronaldo à Manchester United (500 000£, soit 593 000€ par semaine).



Concernant la durée du nouveau contrat, aucune information n'est dévoilée mais nul doute que Mohamed Salah devrait rester encore quelques années chez les pensionnaires d'Anfield, qui se battent actuellement avec Manchester City en haut du classement de Premier League pour le titre. Son coéquipier en attaque Sadio Mané est dans le même cas. Son contrat s’achève en Juin 2023. Et devrait vouloir des émoluments plus conséquents que ses 117.000 K€ par semaine.



Liverpool va-t-il s’aligner ? Le club de la Mersey a montré avec la double confrontation entre le Sénégal et l’Egypte sa position entre les deux joueurs. Et un départ de Sadio n’est pas à exclure.