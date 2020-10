Liste d’Aliou Cissé : Pape Cheikh Diop, la surprise du chef...

Sa convocation par Aliou Cissé, laisse un peu perplexe, Pape Cheikh Diop Guèye (23 ans), puisque c’est de lui qu’il s’agit, a déjà beaucoup fait parler de lui hors des pelouses. D’origine Hispano-sénégalaise, le jeune milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais, a longtemps hésité pour choisir ses couleurs.







À titre de rappel, Pape Diop qui est quasiment un pur produit du football Espagnol où il a connu les sélections U18, U19 et U20, déclarait ceci il y’a encore peu : « Je n’oublie pas mes origines, je suis Sénégalais, mais je me sens aussi Espagnol. L’Espagne, m’a tout donné et je veux le rendre. On ne sait jamais, mais je suis très heureux avec la décision que j’ai prise. »







Déclinant ainsi les avances de la FSF qui le suivait de près, provoquant le courroux des supporters des « Lions. »







Entre temps, le jeune milieu défensif, qui évolue sous les couleurs Dijonnaises en prêt (En provenance de Lyon), faisait son mea culpa dans les colonnes de l’Équipe. « J’en ai parlé avec ma famille, explique-t-il. Avant, ma mère estimait que j’étais trop jeune pour jouer avec le Sénégal. C’est mon pays, j’y suis né, et j’ai envie de jouer pour lui. Si on fait appel à moi, j’irai. »







Un appel du pied qui n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisqu’Aliou Cissé, séduit par les qualités du joueur lui offre une première sélection. Une seconde chance que le natif de Dakar va certainement saisir pour mettre tout le monde d’accord.







Contre le Maroc à Rabat, le 9 octobre prochain, ou peut-être face aux « Mourabitounes » de la Mauritanie, le 13 octobre au stade Lat Dior de Thiès, Pape Diop pourrait disputer ses premières minutes avec la tunique vert-jaune-rouge. Reste à savoir quel accueil lui sera réservé par le public sénégalais, très regardant sur ce genre de « cas », mais pas assez rancunier pour en vouloir à un talent confirmé. Demandez au Franco-sénégalais, Mbaye Hamady Niang…