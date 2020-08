Licences de pêche - Citation directe contre Mouth Bane : Saër Seck et le GAIPES réclament 100 millions de francs CFA au Dirpub de "Dakar Times"

L'affaire des licences de pêche continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. La guerre par presse interposée entre les différents acteurs a fini par envoyer le Directeur de publication du journal "Dakar Times" devant les tribunaux. En effet Mouth Bane a été attaqué par Saër Seck et le GAIPES pour deux enquêtes publiées par ce journal sur les licences de pêche. Le GAIPES qui dénonçait le ministre Alioune Ndoye s’est cette fois ci retourné contre Mouth Bane qui avait virulemment dénoncé les actes des armateurs. Le GAIPES et Saër Seck réclament 100 millions au journaliste.