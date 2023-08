Libye: le bilan des combats s'alourdit à 55 morts et 146 blessés (source officielle à la télévision)

Les affrontements des derniers jours dans la capitale libyenne Tripoli ont fait 55 morts et 146 blessés, selon un nouveau bilan communiqué mercredi par Malek Mersit, porte-parole du Centre Médical d'Urgence, à la chaîne libyenne Libya al-Ahrar.



Des combats meurtriers à l'arme lourde ont opposé lundi et mardi deux influents groupes armés dans les banlieues sud-est de Tripoli, avant une médiation et un cessez-le-feu.