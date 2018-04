Libération du maire de Dakar : « Khalifa Sall est victime d’une machination ...Il sera notre candidat... » (Palla Samb, maire du Point E)

Venu participer à la marche pour la libération de Khalifa Sall et Barthélémy Dias, le maire de Fann/Point E/Amitié, Palla Samb a deversé sa bile sur le président de la République et son gouvernement.

Selon lui, la condamnation du maire de Dakar est une machination pour l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle, « mais c’est peine perdue car Dieu est avec lui », a-t-il dit. « S'il avait accepté les ordres donnés par le gouvernement, il ne serait pas en prison. Nous allons organiser des marches chaque semaine pour sa libération et continuer le combat », a-t-il déclaré...