Libération des détenus - Cas Ousmane Sonko : Guy Marius Sagna et des forces vives initient le « Yoonu Peexté »

C’est autour de l’administrateur général du FRAPP que plusieurs forces se sont réunies pour lancer l’initiati8ve « Chemin de la libération » ou « Yoonu Peexté ». Elle vise à mettre en œuvre des réflexions pour une libération des « plus de 1000 » détenus annoncés par Guy Marius Sagna et compagnie qui estiment que « le Sénégal est pris en otage par un régime qui bafoue les droits fondamentaux de ses citoyens, signe des contrats léonins pour l'exploitation des ressources naturelles, restreint les espaces de liberté et réprime toute voix discordante par des arrestations arbitraires et des actes de torture ».

En somme, le député et ses camarades conçoivent que la démocratie autrefois vantée en Afrique et dans le monde entier est désormais sous l'emprise, selon eux, d'un groupe cherchant à protéger ses propres intérêts.



Pour la nouvelle initiative, « la libération d'un peuple ne peut découler que de sa propre volonté. C'est pourquoi, Guy Marius, des membres de la société civile, mouvements citoyens et partis politiques, ainsi que des familles de victimes de la répression sanglante et détenus politiques, ont pris la décision de s’unir main dans la main, avec le soutien total du peuple, pour parcourir ensemble les chemins escarpés de la libération.



Il s’agira de faire une sensibilisation des populations à la vie chère, résultant des politiques défaillantes du régime de Macky Sall. La libération dans les plus brefs délais et sans condition aucune d’Ousmane Sonko ainsi que des 1062 autres détenus politiques.





Aussi, pour une exigence de la cessation des cas de torture et de traitements inhumains et dégradants commis sur des citoyens sénégalais par le régime. Mais aussi travailler pour l'ouverture d'enquêtes transparentes sur la mort de citoyens au cours des manifestations.



Le "Chemin de la Libération" ou Yoonu Peexté implique non seulement des manifestations pacifiques et des conférences de presse, mais également la création d'un rapport de force afin d'obtenir des résultats tangibles pour refaire du Sénégal un État de droit. Elle servira également de cri de protestation contre « la dissolution arbitraire du parti PASTEF », démontrant ainsi un refus de rester silencieux face à de telles actions.