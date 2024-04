Liaison maritime Dakar -Ziguinchor : les rotations vont démarrer le mardi prochain

Les rotations des navires de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor vont enfin reprendre le mardi 09 avril 2024, informe le Consortium Sénégalais d’Activités Maritimes (COSAMA).

Dans le communiqué exploité par Dakaractu, les jours et les heures de départ et d’arrivée ont été fixés comme tels :

-Départ Dakar : Mardi 09 avril à 20H -Arrivée Ziguinchor : Mercredi 10 avril à 12 H

-Départ Ziguinchor : Vendredi 12 avril à 15 H -Arrivée Dakar : Samedi 12 avril à 6 H. Pour l’achat des billets, « les usagers peuvent se rendre dans les gares maritimes de Dakar et de Ziguinchor à partir du vendredi 05 avril 2024 », a-t-on lu sur la note.