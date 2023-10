Les dernières images d’Evgueni Prigojine en voyage d’opération en République Centrafricaine et au Mali (Vidéo)

Dans une video diffusée sur sa chaine Telegram, l’ancien chef du groupe Wagner, son bras droit Dmitri Outkine ainsi d’autres membres de l’organisation paramilitaire, ont été aperçus. Ils étaient en voyage en République Centrafricaine et au Mali pour des visites à effectuer dans les théâtres d’opérations militaires.



Dans la vidéo parcourue, on remarque des échanges avec notamment Outkine sur les stratégies à mener une fois sur le théâtre des opérations (discussions autour de la cartographie de chaque pays).



Mais également, une fois sur le terrain, les visites se multiplient avec des rencontres avec des jeunes et les populations à qui ils ont distribué des paquets.



Rappelons qu’Evgueni Prigojine est mort à l’âge de 62 ans, le 23 août dernier dans le crash d'un avion d'affaires allant de Moscou à Saint-Pétersbourg ( à Tver précisément) et transportant neuf autres personnes dont le numéro deux du groupe Wagner, Dmitri Outkine.