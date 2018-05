Les avocats de l'accusé Imam Ndao réclament la présentation des scellés: Le juge et le substitut du procureur n'y voient pas à redire

A la reprise de l'audience, les avocats de l'Imam Ndao ont demandé la présentation des scellés au tribunal. Me Kabibel Diouf a plaidé pour la présentation du pistolet saisi chez Imam Ndao par les gendarmes. L'avocat a réclamé plus: la commission d'un expert pour examiner l'arme. Une demande à laquelle s'est opposé le substitut du Procureur. Pour Aly Ciré Ndiaye, "expertiser" une arme non fonctionnelle n'apporte rien au dossier. Une position à laquelle s'est arrimée le juge Samba Kane. En revanche, aussi bien le président de la Chambre que le substitut ont donné leur accord pour la présentation de l'arme. La robe noire est revenue à la charge pour demander la présentation de l'argent saisi chez l'accusé Imam Ndao. Le président de la chambre a promis à la défense que l'attache du greffe sera prise pour donner suite à ses requêtes.