Léona Niassène : Imam Arabi Niass dirige la prière de l'Aïd El Fitr et intervient sur 4 points (images).

La grande mosquée de Léona Niassène a accueilli ce dimanche les fidèles pour la prière de l'Aïd El Fitr.



Dans son sermon, l'Imam Ratib, a axé son intervention sur 4 points saillants. Serigne Arabi Niass s'est prononcé sur les "Daaras" en mentionnant qu'ils ne sont pas des fonds de commerce, contrairement à ceux qui se rendent à Dakar pour y ouvrir des écoles coraniques dans le seul but d'en faire un gagne-pain.



Poursuivant, l'imam Ratib de Léona Niassène, est revenu dans son sermon sur les sénégalais décédés à l'étranger. Serigne Arabi Niass dira qu'il n'y a aucun mal à les inhumer dans leurs pays d'accueil, mais si leurs parents en décident autrement, c'est l'État lui-même qui devrait faciliter ces rapatriements et c'est qu'il a d'ailleurs compris.



Devant les fidèles, il est intervenu sur les "tarikhas" en appelant au calme et au respect mutuel entre ces différentes communautés et enfin il a terminé son discours en invitant l'État à aider les paysans basés hors de leurs localités à les rejoindre avant la première pluie...