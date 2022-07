Législatives à Kolda : le maire de Dialambéré fédère toutes les sensibilités pour la victoire de BBY …

Candidats vaincus, opposants de la commune de Dialambéré ont tous été fédérés par le maire Mamadou Salif Sow (Peps/Bby) pour la victoire du BBY aux prochaines législatives. D’ailleurs, le comité électoral a été monté en relation avec ces derniers et l’implication du maire sortant, Bouna Koïta.



D'ailleurs, sous la houlette du maire Mamadou Salif Sow, la collectivité territoriale compte remporter avec un taux 95 %, les prochaines législatives. Cette promesse a été faite devant Moussa Baldé (Maer/mandataire), Abdoulaye Bibi Baldé (DG poste/coordonnateur départemental) et des candidats, ce vendredi 15 juillet (6e jour).



Au cours de cette étape, comme du reste depuis le début de la campagne, l’unité des leaders a été au rendez-vous aussi bien en ville que dans le monde rural pour la bonne cause.



Comptant plus de 900 électeurs, le chef-lieu de la commune Dialambéré promet comme Nghoky village, une écrasante victoire à Macky Sall. Réputé un bastion de l’opposition et hantant le sommeil du pouvoir, le village de Thiara de cette commune et ses leaders ont été domptés par le maire. Ainsi, les plus indécis et sceptiques ont décidé de faire un carton plein aux législatives pour la mouvance présidentielle.



Prenant la parole, Mamadou Salif Sow d’avancer : « nous voulons faire plus de 90 % dans la commune. Mais ici à Thiara, il faut que BBY gagne tous les bureaux de vote au soir du 31 juillet. » Dans la foulée, il ajoute : « si nous voulons continuer à bénéficier des largesses du pouvoir, il faudra voter Macky Sall. Aujourd’hui, le développement est une réalité dans notre commune avec l’arrivée de l’électricité (ht), les pistes de production, les bourses de sécurité familiale, j’en passe. En ce sens, il faut voter utile à savoir BBY et non pour ceux qui vous divertissent et ne vous apportent rien… »



Dans cette même optique, pour montrer le chemin du progrès, le maire a présenté un projet de mille hectares de sésame. Ainsi, le promoteur a promis de racheter toute la production une fois récoltée pour lutter contre la pauvreté et le chômage dans le monde rural.



Le Benno avec des hommes comme le maire de Dialambéré n’a rien à craindre pour la victoire dans le monde rural...