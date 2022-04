Législatives : Le membre des cadres républicains des Parcelles Assainies, Bocar Ndiongue, annonce sa candidature.

Bocar Ndiongue n’a pas attendu la décision finale de la coalition BBY et de son chef, le président Macky Sall, pour annoncer sa candidature. En effet, ce dernier a annoncé officiellement qu’il sera candidat aux prochaines élections locales du 31 Juillet 2022. Le responsable politique dit motiver sa candidature par le fait que les Parcelles Assainies qui constitue l’un des plus grands électorats de la région de Dakar, restent peu représentées dans les instances de décision et demeurent encore la commune la moins respectée.

« Le contexte actuel m’a obligé à prendre mes responsabilités. Je suis candidat à la Candidature pour les élections législatives. Je veux que les Parcelles Assainies fortes de 10 % de la population de la région de Dakar avec 95 868 électeurs répartis dans 13 centres de vote, soient dignement représentées à l’Assemblée Nationale. Nous sommes l’une des communes les plus peuplées, les plus importantes, les plus prisées sur le plan électoral, les plus riches et paradoxalement la commune la moins respectée au parlement du fait de députés qui snobent notre terroir. On ne peut plus continuer dans cette logique. Et nous n’allons pas continuer à être des électeurs à la solde de candidats imbus de leurs personnes », renseigne Bocar Ndiongue.

Vu les importantes réalisations faites par le président Macky Sall aux Parcelles Assainies, selon le membre des cadres républicains des Parcelles Assainies, il est hors de question, de subir encore une autre défaite comme cela a été le cas lors des dernières locales. « J’ai pendant longtemps tu mes ambitions, mais pour ces législatives, j’ai décidé de prendre mes responsabilités en m'engageant pour le bien des parcellois et la dignité des parcellois. Je remercie le Président Sall et l’interpelle puisqu’en janvier dernier nous avons été battus à plate couture, nous avons reçu une raclée. Il est hors de question au vu de toutes les réalisations de son excellence Macky Sall qu’on subisse encore une déculottée aux Parcelles Assainies. Je le refuse et je m’investirai pour que les Parcelles reviennent aux parcellois et au Président Macky Sall... »