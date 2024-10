Législatives 2024/Soutien au Pastef et critiques contre Macky – La colère du député Makhtar Diop contre Dr Arona Ndoffène Diouf

La décision de Arona Ndoffène Diouf d’aller déposer ses baluchons dans le Pastef, cumulée à une batterie de critiques que le leader politique a adressée au président Macky Sall, a eu le don de faire sortir le député Makhtar Diop de ses gongs. En colère contre celui qui fut ministre conseiller du Chef de l’État, le responsable apériste a préféré ne pas y aller avec le dos de la cuillère.



« Nous ne passerons pas par mille chemins pour apporter une réplique à la hauteur de ses attaques répétées ». L’acte de monsieur le Ministre conseiller du Président Macky Sall , est synonyme de traîtrise, indigne d’un bon croyant et d’un bon (…). Je me pose des questions. Comment un homme, après avoir été porté à de haute responsabilités pendant 11 ans, peut-il aussi drastiquement retourner sa veste et si sévèrement critiqué, dénigré et attaqué son bienfaiteur juste pour justifier une transhumance ? »





Makhtar Diop de trouver que le leader politique a franchi le rubicon quand il évoque d'éventuelles poursuites judiciaires contre le président Macky Sall. « On ne peut pas parler ainsi d’un ancien collaborateur, d’un ancien bienfaiteur. » C’est inhumain ! « C’est de la méchanceté ! »



Il poursuit. « Malheureusement, l’on se rend compte que l’homme n’est pas celui qu’on croyait tenir en le portant à des fonctions de ministre conseiller. » Son parcours et son expérience politique devraient lui permettre d’avoir plus de retenue et de sagesse pour ne pas entrer dans ce jeu de dénigrement. Mais face aux délices du pouvoir, rares sont les gens qui savent maîtriser leurs pulsions. Nous voudrions lui dire tout simplement que son départ ne change rien dans nos rangs, car il n’a jamais été productif professionnellement et politiquement pour l’État, pour le parti et pour Biscuiterie, sa localité. Nous tenions à lui servir ce message en attendant qu’il soit accueilli, à leur manière, par les jeunes de Pastef dans le Pastef.