Le Sytjust/Ziguinchor promet de faire des sit-in au tribunal de Grande instance tous les lundis et les jeudis à partir de 9 heures

Le syndicat des travailleurs de la Justice, section Ziguinchor, monte au créneau pour non seulement dénoncer leurs conditions exécrables de travail, mais aussi et surtout annoncer leur prochain plan d'action. Ainsi le Sytjust/Ziguinchor promet de faire des sit-in au tribunal de Grande instance de Ziguinchor tous les lundis et les jeudis à partir de 9 heures, pour après mettre en branle le plan d'action qui démarre le 27 de ce mois. Une manière selon eux, de se faire entendre par l'autorité.

Il dénonce aussi le manque de sécurité dans les tribunaux. En somme, les tribunaux de la région manquent de tout et souffrent de tout...