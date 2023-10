Le Sénégal, une Destination Touristique Exceptionnelle à l’IFTM TOP RESA

​Du 03 au 05 octobre 2023, la délégation sénégalaise, composée de l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), du secteur privé sénégalais et des sociétés sénégalaises de transports aériens, du tourisme et de promotion des investissements (AIBD, APIX, SAPCO) sera présente au Salon IFTM TOP RESA à Paris, en France.



Cette présence est l'occasion, pour les professionnels français et européens du tourisme et des voyages, de découvrir les innombrables atouts touristiques du Sénégal, pays d'hospitalité et de convivialité ainsi que ses opportunités d’investissement. Au salon IFTM Top Resa, un des plus grands salons professionnels du tourisme et des voyages, la Teranga, une vertu sénégalaise qui incarne l'hospitalité chaleureuse, la générosité et la convivialité va se dévoiler.



Les infinies expériences de découverte culturelle et gastronomique de la Destination Sénégal seront également au menu. Le Sénégal, réputé pour sa stabilité politique et sociale, offre un environnement sécurisé et accueillant pour les voyageurs.



La coexistence pacifique des différentes religions a instauré une atmosphère de tolérance et d'harmonie. Au-delà de son environnement sécurisé et de son offre touristique de qualité, le Sénégal dispose d'un patrimoine culturel et naturel riche et varié.



Les visiteurs peuvent découvrir l'histoire captivante de l'île de Gorée et son rôle dans la traite transatlantique des esclaves, le parc national du delta du Saloum qui offre une biodiversité exceptionnelle et des paysages à couper le souffle, ou encore l'île de Saint-Louis, un joyau architectural classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Le littoral sénégalais offre également des plages paradisiaques de sable fin et des eaux claires, idéales pour se détendre et se ressourcer, ainsi que des parcs nationaux qui abritent une faune diversifiée, offrant des opportunités de safaris uniques.



FORUM SUR L’INVESTISSEMENT



L'Ambassade du Sénégal en France et les sociétés sénégalaises de transports aériens, du tourisme et de promotion des investissements (AIBD, APIX, SAPCO, ASPT) tiennent un forum portant sur les opportunités d’investissement dans le Tourisme et les Transports aériens, le 2 octobre à Paris.



Le Sénégal attire de plus en plus les investissements de grandes entreprises touristiques et hôtelières. L'offre d'hébergement avec la construction de nouveaux complexes hôteliers (Rui, Sheraton, Aloft) et de nouvelles infrastructures modernes rendent encore plus agréable l'expérience des voyageurs.



Le Sénégal offre, en outre, une bonne connectivité aérienne et dispose d'installations modernes et de salles de réunion pour les voyages d'affaires et les événements. Les projets phares Hub Aérien Régional et Zones touristiques intégrées ont connu des avancées importantes ces dernières années.



TAAMU SENEGAL DIASPORA



L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique organise en marge du Salon IFTM Top Résa, une rencontre TAAMU SENEGAL dédiée à la Diaspora.



Dans ce sillage, plusieurs bons et offres de voyage et de découverte du Sénégal seront décernés à la diaspora sénégalaise et africaine. L’offre touristique du Sénégal leur sera aussi présentée. Pour découvrir ses atouts et vivre un aperçu de l’expérience Téranga, le Sénégal vous donne rendez-vous sur le stand S92.