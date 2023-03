Le Sénégal à la reconquête du marché touristique allemand

La Destination Sénégal prend part à l’ITB Berlin (International Tourism Exchange), le salon leader de l'industrie touristique mondiale qui se tient du 7 au 9 mars 2023 au parc des expositions de Berlin (Allemagne). Consolidant la relance de l’industrie touristique sénégalaise sur les marchés émetteurs, l’ASPT et ses partenaires (SAPCO, ANACIM, AIBD et secteur privé) ouvrent de nouvelles opportunités en positionnant la Destination Sénégal sur les programmations des voyagistes de l’Europe de l’Ouest et du centre.Dans le cadre de l’ITB Berlin, la Destination Sénégal s'alliera avec le Groupe Tui, leader dans le secteur mondial du tourisme, promoteur du nouvel Hôtel Rui Baobab de la Pointe Sarène qui constitue une nouvelle tendance pour les touristes en provenance de l’Allemagne. En novembre 2022, un nouvel itinéraire de vol charter est ouvert sur Dakar depuis Düsseldorf (Allemagne), le premier pays émetteur de touristes en Europe.L’ASPT et le Groupe Tui tiendront des séances de travail pour consolider les acquis sur ce marché et permettre la mise en œuvre d'une campagne conjointe. Le Sénégal dévoilera à l’ITB Berlin, ses produits touristiques tels que l'écotourisme, le balnéaire, le tourisme de mémoire ainsi que le tourisme de découverte. Avec plus de 180 000 visiteurs, parmi lesquels 108 000 professionnels et plus de 10 000 exposants venus de 180 pays, ITB Berlin est le salon interprofessionnel leader couvrant toute l'offre de l'industrie touristique. La délégation de l’ASPT accompagnée de l’ambassadeur du Sénégal en Allemagne, prévoit également de rencontrer la diaspora sénégalaise dans le cadre de la phase 2 de la campagne Taamu Sénégal.L’ITB Berlin (International Tourism Exchange) a ouvert ses portes ce lundi et fête son grand retour depuis la crise sanitaire de Covid-19. Cette édition est exclusivement dédiée aux visiteurs professionnels. La délégation de l’ASPT dirigée son Directeur général, Pape Mahawa Diouf et accompagnée par les conseillers de l’ambassadeur du Sénégal en Allemagne, ont assisté à la cérémonie d’ouverture de l’ITB Berlin.Ils ont également tenu une séance de travail afin de présenter à la diaspora sénégalaise les avantages que propose la phase 2 de la campagne Taamu Sénégal. Plusieurs personnalités de l’État Fédéral d’Allemagne et du secteur touristique mondial participaient à la cérémonie de lancement de l’ITB dont le secrétaire général de l’Organisation mondiale du Tourisme,Zurab Pololikashvili.