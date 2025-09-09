Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les Etats-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque ayant visé des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.



"Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha", a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.