Le Président Macky SALL ou la grande leçon de démocratie ! (Par Moïse SARR)

Monsieur le Président, ce lundi 3 juillet 2023, Vous avez écrit une page nouvelle dans l’histoire politique de notre cher pays, le Sénégal.



Alors que plusieurs voix et non des moindres s’étaient levées pour Vous engager à un second quinquennat, Vous avez décidé de ne pas Vous présenter à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024.



En homme intègre et fidèle à la parole donnée, Vous avez fait le choix de Vous contenter de ces mandats bien remplis en tous points de vue.



De 2012 à aujourd’hui, Vous avez été un grand bâtisseur, changeant radicalement le visage de notre cher pays. Comme Vous l’avez si bien dit, l’heure du bilan viendra, et à ce moment-là, il est vrai, nous pourrons étaler la longue liste de Vos réalisations en tant que quatrième Président du Sénégal.



J’aime à retenir, de Vous, aujourd’hui, le grand démocrate que vous êtes. Vous nous rendez, aujourd’hui encore plus qu’hier, fiers d’être sénégalais. Votre décision de ce jour fait partie de celles-là qui marquent à jamais l’histoire d’une Nation. Vous avez inscrit dans le marbre et en lettres d’or, à la fois, notre pays et Votre nom dans le panthéon de la démocratie, car pour la première fois dans la vie de notre jeune Nation, le Président Sortant ne participera pas à la prochaine élection présidentielle.



Certes, Vous nous avez habitués à des innovations de grande ampleur, mais celle-ci, démocratique pour notre pays, beaucoup ne l’ont pas vu venir. Mais, pour ceux parmi nous qui vous connaissons depuis plusieurs décennies, une telle décision, emplie de magnanimité et de responsabilité ne nous surprend guère.



C’est à Vos côtés que je me suis accompli pleinement en tant qu’homme politique. Nous sommes nombreux à nous être formés par Vos soins. C’est avec Vous que nous avons vraiment compris ce que veut dire « être en responsabilité ». Vous avez toujours été un homme politique rassembleur, hors pair ; c’est avec Vous que des libéraux, des socialistes, des écologistes, des communistes, des centristes, des progressistes (et que sais-je encore !) ont travaillé dans la même coalition pour l’intérêt supérieur de la Nation. C’est avec Vous que l’équité territoriale et sociale est devenue une réalité pour l’ensemble de la population sénégalaise, d’Est en Ouest, du Nord au Sud, du Centre vers les Périphéries, alliant harmonieusement le Rural à l’Urbain. Vous avez su, avec patience, abnégation et pédagogie, de manière méticuleuse et ordonnée, construire le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous.



Par-dessus tout, Vous avez encore montré à chaque Sénégalais épris de paix et de démocratie et que nous n’avons rien à envier aux autres. Nous sommes, certes, une jeune Nation, mais une Nation forte de ses hommes et de ses valeurs, parmi lesquelles nos valeurs ancestrales autour du culte du travail bien fait, du respect de la parole donnée, mais aussi de la solidarité et de la justice sociale.

Vous avez, ainsi, rendu toute l’Afrique fière et montré à la terre entière que l’espoir est permis de vivre dans un monde meilleur où les règles démocratiques triompheront sur l’incertitude et le chaos. Cela fera inéluctablement partie de Votre legs aux générations futures.



Vous avez, largement et au-delà de nos espérances, accompli Votre mission « Liggeyal Ëuleuk » et surtout confirmé que Vous portez le « Sénégal au cœur ».



Nous sommes fiers de notre compagnonnage et restons debout épaule contre épaule pour poursuivre Votre œuvre magistrale dans la discipline, l’unité et la solidarité, gages d’une victoire éclatante de notre grande coalition au soir du 25 février 2024.

Unis et déterminés, nous vaincrons.



QU’ALLAH VOUS FACILITE, VOUS BÉNISSE AINSI QUE VOTRE FAMILLE !



Moïse SARR,

Responsable politique APR et ancien Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur.