Landing Savané : Un parcours d’audace, de résistance et d’humanité raconté par Alioune Tine

Alioune Tine, créateur de l'Afrikajom Center, évoque l'impact durable laissé par Landing Savané dans la politique sénégalaise. Dès son entrée dans la salle de commémoration, il a immédiatement ressenti l'écho des luttes d'une nation entière, réunissant dirigeants politiques, intervenants de la société civile et personnalités importantes des batailles économiques et sociales. Pour lui, Landing représente surtout le courage politique, celui qui conduit un brillant intellectuel à opter pour la voie ardue de l'opposition, même si cela signifie sacrifier sa liberté, sa vie ou vivre dans l'ombre ou en exil.







La lutte de Landing Savané est également un récit de générosité et d'humanité. Alioune Tine met en avant son ouverture d'esprit, son humilité et surtout son sourire, qui est une véritable empreinte de tolérance et de dialogue. Ces attributs personnels lui ont permis de créer un climat de respect et de compréhension, même dans un contexte politique fréquemment fragmenté. Cette aptitude à écouter et à concilier a été d'une grande valeur lors des discussions pour sa libération, où Alioune Tine a joué un rôle essentiel.







Au-delà de son implication politique, Landing incarne un symbole de résistance contre les régimes autoritaires, particulièrement durant les années 90. Alioune Tine se souvient avoir combattu à ses côtés et pour lui durant cette période. Ces réminiscences de résistance et de dévouement illustrent bien l'attachement profond du Sénégal à ses principes démocratiques, malgré les épreuves. L'alternance démocratique historique du pays a été façonnée grâce à la détermination commune de Landing et de ses associés qui ont fait preuve d'une résistance collective.







Finalement, l'importante présence de figures politiques à cet hommage souligne la stature de Landing Savané, considéré comme une figure centrale et un lien entre générations et courants variés. Alioune Tine a souligné cette relation spécifique qu'il avait avec ses semblables, résultat d'un parcours politique à la fois rigoureux et profondément humain. Pour de nombreuses personnes, Landing demeure une source d'inspiration et un témoignage vivant de l'histoire politique du Sénégal.