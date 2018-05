Lancement du concept « Lékétou Ngor » : Maodo Malick Mbaye octroie 2.100.000f et 30 kits de salon de coiffure aux femmes du mouvement « GUËM SA BOPP »

En cette soirée du samedi 13 mai, le leader mouvement « GUËM SA BOPP » a procédé au lancement du concept « Lékétou Ngor » dans la région de Thiès à la cité Lamy. Ce nouveau concept offre une opportunité aux femmes de bénéficier de financements pouvant les aider à démarrer leur projet, de se développer afin d’atteindre leur autonomisation.



C’est en ce sens que le président Maodo Malick Mbaye a déboursé la somme de 2.100.000f qu’il a répartie en tranches de 100.000 f, à 21 femmes partisanes du mouvement ainsi que 30 kits de coiffure.



Par cette même occasion, sont étalées les multiples actions de bienfaisance du leader du mouvement « GUËM SA BOPP », effectuées dans différents domaines. Les chèques de 250.000 f offerts aux ASC réunis à la cité Lamy; des bourses d’études attribuées à 120 étudiants faisant au total la somme de 144.000.000; les femmes ont aussi bénéficié de 150 carnets de santé destinés à leur permettre de recevoir des soins médicaux gratuitement.



En outre, faisant fi au dialogue islamo-chrétien qui s’avère une réalité dans la communauté, la chapelle de la cité a été réfectionnée et sera inaugurée dans quelques semaines, sans oublier la tonne de sucre offerte pendant la période du carême pour ne citer que cela parmi les nombreuses actions sociales qu'il déroule dans sa localité.



Ainsi, à son arrivée à la cérémonie de lancement du concept « Lékétou Ngor », le leader du mouvement « GUËM SA BOPP » accompagné d’une forte délégation composée de personnalités politiques, de notables de la cité, et d’artistes a été accueilli par une foule de femmes vêtues de violet et blanc, les couleurs et valeurs qui illustrent les marques du mouvement.