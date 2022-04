L'ANTSP a organisé hier un atelier de lancement de ses activités à Mbadakhoune. Une présentation sur l'impact des 3 ans d'investissement de l'ANTSP a été faite dans les domaines de l'enseignement coranique, l'éducation de base et de la formation des jeunes de même que le financement du développement communautaire (agro-business) et activités génératrices de revenus.



L'Association "Nous Tous pour le Savoir et le Partage" contribue ainsi au renforcement des capacités et à la mobilisation des différents acteurs pour une meilleure éducation de base, un enseignement islamique sur les valeurs de Baye Niass etc...



Ainsi, plusieurs autorités ont pris part à cette rencontre dont le guide religieux, Cheikh Mouhamed Safiho Ibrahima Niass, le maire de Mbadakhoune, Jean Marie Marone (Imam Hassan Cissé), l'IEF de Guinguinéo, les services décontractés, le président de l'ANTSP, Cheikh Barham Sarr, les notables de Mbadakhoune et du département de Guinguinéo, les enfants, entre autres.



En marge de cette cérémonie, la pose de la première pierre de l'institut Islamique de Mbadakhoune a été paraphée par l'ANTSP. Au finish, ce joyau sera le temple du savoir dans cette zone qui aidera à la prise en charge de l'éducation, de la formation et du développement...