La liste des personnalités nommées par Trump

Voici la liste des principales personnalités choisies pour le moment par le président élu américain Donald Trump pour composer son gouvernement et son entourage à la Maison Blanche.





+Robert F. Kennedy Jr, avocat spécialiste de l'environnement: ministre de la Santé.



+Marco Rubio, sénateur de Floride: secrétaire d'Etat.



+Matt Gaetz, élu de Floride: ministre de la Justice.



+Todd Blanche et Emil Bove, avocats personnels de Donald Trump: adjoints au ministère de la Justice.



+Pete Hegseth , ancien militaire et animateur sur Fox News: ministre de la Défense.



+Elon Musk et Vivek Ramaswamy , hommes d'affaires: à la tête d'une nouvelle "Commission à l'efficacité gouvernementale".



+Mike Waltz , élu de Floride: conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche.



+Tulsi Gabbard , ancienne élue démocrate: directrice du Renseignement national.



+John Ratcliffe , ancien directeur du Renseignement national: à la tête de la CIA.



+Kristi Noem , gouverneure du Dakota du Sud: ministre de la Sécurité intérieure.



+Tom Homan, ancien directeur du contrôle aux frontières (ICE): comme "tsar des frontières", chargé notamment des politiques d'expulsions



+Susie Wiles , responsable de la campagne Trump: cheffe de cabinet de la Maison Blanche.



+Elise Stefanik , élue de New York: ambassadrice auprès de l'ONU.



+Mike Huckabee , ancien gouverneur de l'Arkansas: ambassadeur en Israël.



+Lee Zeldin , ancien élu de New York: directeur de l'agence de protection de l'Environnement (EPA).



+Stephen Miller , proche conseiller de Donald Trump: directeur-adjoint de son cabinet.



+Doug Collins, ancien élu de Géorgie : ministre des Anciens combattants