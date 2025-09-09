La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une "attaque de drone" au large de Tunis


La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une "attaque de drone" au large de Tunis
La flottille pour Gaza s'est dite mardi plus déterminée que jamais à mettre le cap vers le territoire palestinien assiégé par Israël, malgré "une attaque de drone" dont elle affirme avoir été victime dans la nuit au large de Tunis.

Vidéos à l'appui, la "Global Sumud Flotilla", qui doit prendre la mer avec des militants et de l'aide humanitaire afin de "briser le blocus israélien", a dit qu'un de ses bateaux avait été visé par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis.

La Garde nationale tunisienne, l'équivalent de la gendarmerie, a elle démenti toute frappe de drone, assurant que selon ses premières constatations, "aucun" engin n'avait été détecté. Elle a jugé possible que le feu ait été déclenché par un mégot de cigarette.

La flottille a affirmé que les six personnes à bord du "Family" étaient saines et sauves, dénonçant "des actes d'agression visant à faire dérailler (sa) mission".

- Charge explosive -

Interrogé par l'AFP sur l'origine de l'attaque rapportée par la flottille, le militant palestinien Saif Abukeshek a indirectement impliqué Israël.

"Aucune partie n'a intérêt à empêcher la flottille (de partir), à part l'Etat occupant", a-t-il déclaré.

L'AFP a sollicité l'armée israélienne pour un commentaire, sans réponse dans l'immédiat.

La Belgique a réclamé une enquête "complète et transparente" sur l'incident.

Le militant portugais Miguel Duarte, qui se trouvait à bord du "Family", a affirmé mardi à la presse dans le centre-ville de Tunis avoir vu un drone lâcher une charge explosive.

"J'étais sur le pont, à l'arrière du navire, et j’ai entendu un drone. Je suis sorti (...) et j'ai vu un drone qui planait à environ 3 ou 4 mètres au-dessus de ma tête", a-t-il décrit.

"J'ai appelé les autres membres de l'équipage. Puis nous avons vu le drone se déplacer vers l'avant du pont. Il est resté quelques secondes au-dessus d'un paquet de gilets de sauvetage, puis a lâché une bombe. La bombe a explosé et il y a eu de grandes flammes, un incendie s'est déclaré immédiatement", a-t-il ajouté.

Dans l'une des vidéos publiées par la flottille, présentée comme ayant été prise depuis un autre bateau, on voit une masse lumineuse frapper un navire.

Dans une autre vidéo, provenant d'une caméra de surveillance du bateau lui-même selon la flottille, on entend un vrombissement. Puis on peut voir un homme lever les yeux, s'exclamer et reculer avant qu'une explosion ne se fasse entendre. Un éclair de lumière illumine ensuite la zone.

"Le message est très clair: nous restons soudés et déterminés à partir demain" mercredi, a dit à Tunis l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan, tandis qu'un organisateur tunisien, Ghassen Henchiri, affirmait que les militants étaient "plus déterminés (que jamais) à briser le blocus contre Gaza".

- "Sûreté de l'Etat" -

Interrogés par la presse sur la version de l'incident donnée par les autorités tunisiennes, les membres de la flottille ont dit préférer ne pas s'exprimer en raison de la sensibilité du sujet.

"Nous n'allons pas présenter de données sur cette affaire (...) qui touche la sûreté de l'Etat", a ainsi dit le militant tunisien Wael Naouar.

"S'il est confirmé qu'il s'agit d'une attaque de drone, ce serait (...) une agression contre la Tunisie et la souveraineté tunisienne", a dit dans la nuit la rapporteure de l'ONU Francesca Albanese, qui vit à Tunis, devant des journalistes au port.

Le port de Sidi Bou Saïd se trouve non loin du palais présidentiel de Carthage.

La bande de Gaza est le théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation "catastrophique".

Des navires de la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" en arabe) sont arrivés ces derniers jours en Tunisie d'où ils doivent partir cette semaine pour Gaza.

Ils avaient initialement prévu d'atteindre le territoire palestinien à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire et "briser le blocus israélien", après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP) 

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP)  - 09/09/2025

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé "de hauts responsables" du Hamas - 09/09/2025

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur - 09/09/2025

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote - 09/09/2025

L'Espagne interdit l'entrée de son territoire à deux ministres israéliens d'extrême droite

L'Espagne interdit l'entrée de son territoire à deux ministres israéliens d'extrême droite - 09/09/2025

La flottille vers Gaza affirme avoir été

La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément - 09/09/2025

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI - 09/09/2025

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport...

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport... - 09/09/2025

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers - 09/09/2025

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar)

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar) - 09/09/2025

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie - 08/09/2025

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico - 08/09/2025

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto - 08/09/2025

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe »

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe » - 08/09/2025

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice

Gouvernement Sonko 2 : La réaction de Ousmane Diagne après son limogeage au ministère de la Justice - 08/09/2025

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN

Sénégal : le député Guy Marius Sagna interpelle le ministre des Forces armées sur la gestion des primes du GIGN - 08/09/2025

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation

Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation - 08/09/2025

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal »

Gouvernement Sonko 2 : L’APR y voit « un approfondissement de l'instauration d'une dictature au Sénégal » - 08/09/2025

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye...

Après son limogeage, Mountaga Diao remercie le président de la République Bassirou Diomaye Faye... - 08/09/2025

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse

Entreprises publiques et médias privés : L’APPEL dénonce les ruptures abusives de contrats et appelle à la mobilisation de la presse - 08/09/2025

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients

Intégrer la Journée mondiale de la Myopathie et des Maladies Rares dans l’agenda du Ministère de la Santé : un appel urgent des familles et patients - 08/09/2025

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort

Drame sanglant à Fass Mbao: Pour 1 500 F CFA, une dette dérisoire… un ami poignardé à mort - 08/09/2025

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow )

Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice ( Par Adama Sow ) - 08/09/2025

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM )

LE PAVILLON SPECIAL EST UN MILIEU CARCERAL INCOMPATIBLE AVEC LES PATHOLOGIES GRAVES ET MORTELLES DE FARBA NGOM ( Par Me Moussa Bocar THIAM ) - 08/09/2025

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul

Raid dans une usine américaine: les Sud-Coréens vont bientôt être relâchés selon Séoul - 07/09/2025

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision…

‎PADAER 2/KOLDA : Le FIDA satisfait de sa mission de supervision… - 07/09/2025

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall)

Nouveau gouvernement : « ces enseignements qu’il faut retenir d’une formation laborieuse » (Thierno Alassane Sall) - 07/09/2025

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires »

Les premiers mots de Dethié Fall après sa nomination : « Cette mission sera menée avec toute l’énergie, la rigueur et l’expertise nécessaires » - 07/09/2025

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record

Ukraine: le siège du gouvernement endommagé après une attaque aérienne russe record - 07/09/2025

RSS Syndication