La BCEAO a évité une crise de liquidités dans les Banques de l'UEMOA en 2023, Selon S&P

La Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) a joué un rôle crucial en sauvant à trois reprises les banques de la zone UEMOA d'une crise de liquidités au cours de l'année 2023. C'est ce que révèle un rapport de l'agence de notation Standard & Poor's (S&P), consulté par Confidentiel Dakar.



Selon S&P, face aux tensions de liquidité qui ont émergé dans le secteur bancaire en 2023, la BCEAO a réagi en injectant des liquidités substantielles via sa facilité de prêt marginal. Cette intervention, répétée à trois reprises, a été essentielle pour préserver la stabilité du secteur financier de la région.



L'agence de notation souligne l'importance du système monétaire actuel de l'UEMOA. S&P estime que sans ce système, l'inflation aurait été plus élevée, car les pays auraient probablement eu recours à l'augmentation de la masse monétaire en période de crise. Cela aurait entraîné "une inflation importante et persistante et une pression croissante sur les taux de change, comme on l'observe dans d'autres pays de la région."