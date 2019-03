LDC - Barça / Lyon : Lionel Messi élimine L'OL avec 2 buts et 2 passes décisives (5-1)

C'est un FC Barcelone conquérant et dominateur qui a accueilli l'équipe Lyonnaise au Camp Nou pour le compte du match retour des 8es de finale.

D'attaque dès l'entame de la partie, le capitaine du FC Barça, Lionel Messi, virevoltant sur le front de l'attaque a été le principal artisan de la victoire catalane avec deux buts et deux passes décisives pour une victoire (5-1.)



Les hommes de Bruno Genesio, évoluant avec un bloc bas, misaient sur la pointe de vitesse de Dembele, Depay et Nabil Fekir pour porter l'estocade à la défense catalane.





Le match bascule à la 18e minute suite à un accrochage entre le défenseur Lyonnais Denayer et Luis Suarez, l'arbitre siffla un penalty. Messi s'en charge, et le transfome avec une magnifique Panenka exécutée d'une précision diabolique (1-0.)



Le n° 7 du Barca, Couthino enfonçait le clou en marquant le 2e but des catalans à la 31e minute de la partie (2-0)



Dans la foulée le gardien Lyonnais Anthony Lopes sortira sur blessure suite à un choc avec Coutinho. Il restera plusieurs minutes au sol avant de reprendre sa place dans la cage, refusant catégoriquement d'être remplacé.

Il sera finalement suppléé par Gorgelin qui faisait ses premiers pas en ligue des champions.



La seconde période démarre sur les chapeaux de roue avec Messi qui voyait sa balle piquée sortie un extremis par Marçal sur sa ligne.



Lucas Tousart réduisait le score suite à un cafouillage dans la surface de réparation barcelonaise (1-0) L'arbitre prenant le soin de consulter longuement la VAR avant d'accorder le but inscrit dans l'heure de jeu.



Après de multiples tentatives de revenir au score, les Lyonnais subiront la loi de Messi et de ses coéquipiers. Tour à tour Messi signait son doublé (3-1) imité par Piqué qui signait le 4e but avant que le Français Ousmane Dembélé ne vienne sceller le sort de la partie (5-1) Lyon tombe avec les armes sur la pelouse du Camp Nou. Le Barça se qualifie ainsi pour les quarts de finale de la ligue des champions.