Korité 2023 : Ousmane Sonko présente ses vœux pour un Sénégal de justice, de paix et de souveraineté…

Chers compatriotes,Recevez mes sentiments fraternels au terme de ce mois béni de dévotion.Puisse l’Unique exaucer nos prières pour un Sénégal meilleur, de paix, de justice, de prospérité, de progrès et de Souveraineté. Ce Sénégal pour lequel nous nous battons, tous les jours, corps et âme.Prions que chacun ait trouvé dans ces jours de privation et de recueillement spirituel, la force et l’énergie patriotiques pour faire face aux défis communs à venir.Eid Mubarak !