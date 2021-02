Kidira : Démantèlement d'une cellule liée à la Katiba du Macina.

« La menace ne peut venir que de ce côté», commentait une source sécuritaire de Dakaractu après avoir appris l'alerte du Conseil de sécurité sur la présence d'éléments du Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans dans la partie est du Sénégal, le long de la frontière avec le Mali. Mais il semble que les choses sont allées beaucoup plus vite qu'on ne l'imaginait.



En effet, le quotidien Libération nous apprend dans sa livraison du jour qu'une cellule dormante liée à la Katiba du Macina a été démantelée par les gendarmes de la section de recherches.



Les nommés Demba Sow, Amadou Bory Diallo, Belko Diall ont été arrêtés entre le 20 et 22 janvier dernier à Kidira. Le groupe soupçonné de recruter pour le Front de Libération du Macina a été transféré à Dakar depuis le 21 janvier dernier. Deux jours plus tard, ajoute Libération, Siradji Labor est cueilli à son tour au marché central de Kidira.



La perquisition effectuée chez Demba Sow a été payante car elle a permis aux enquêteurs de tomber sur 5 téléphones dont l'exploitation a montré que le mis en cause était membre de groupes faisant l'apologie du jihad armé. Aussi, ont-ils trouvé des images d'exécution et de combats. Chez le nommé Siradio Labor, les enquêteurs ont eu droit à la même moisson.



Malgré leurs dénégations, les présumés recruteurs de la Katiba du Macina à Kidira ont été mis à la disposition du procureur qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire, informe Libération. Ils seront présentés à un juge d'instruction ce lundi. Nous y reviendrons...