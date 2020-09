Keur Socé / Macky Sall : « J'ose espérer que d'ici 1 mois nous aurons des récoltes très abondantes... Avec le riz de plateau nous allons atteindre plus rapidement nos objectifs d'autosuffisance en riz »

Le président de la République qui a été à keur Socé pour visiter les champs de riz, entre autres, s'est exprimé sur l'opportunité de miser davantage sur le riz de plateau.



"Avec le riz de plateau nous allons atteindre plus rapidement nos objectifs d'autosuffisance en riz . Et jusque là nous avons une formule, 40% de riz pluvial et 60% de riz irrigué, aujourd'hui c'est inversé et ça coûterait moins cher si on arrive à développer le riz de plateau, même si les rendements sont plus faibles par rapport au riz irrigué, mais c'est déjà très important. Ce qui est aussi remarquable c'est la diversification des cultures. Je vois ici des parcelles de mil, de maïs, d'arachide, de riz côte-à-côte, mais aussi du bissap, de la pastèque, tout cela participe à la sécurité alimentaire", a-t-il expliqué.



"Les coopératives vont permettre aux agriculteurs de mieux s'organiser. Les machines seront mises en œuvre, notamment les tracteurs qui sont subventionnés à hauteur de plus de 60%. Nous avons du matériel attelé beaucoup plus simple, mais subventionné à plus de 70%. Présentement, il y a un lot qui vient dans chaque région et vous pouvez disposer de ce lot. Et quant à toutes ces emblavures, on est vraiment satisfait et j'ose espérer que d'ici 1 mois nous aurons des récoltes très abondantes dans toutes les régions...".