Kaolack : Un incendie s'est déclaré près du siège de l'Afp à Léona

L'incendie s'est déclaré hier soir entre 19h et 20h dans une maison au quartier Léona près de la permanence de l'Afp.

Les dégâts matériels sont chiffrés à plus de 10 millions de nos francs. Le feu qui a duré plus de 3 heures, a ravagé 3 magasins remplis de pièces détachées et de motos Jakarta.

Informés, les sapeurs pompiers qui se sont déportés sur les lieux du sinistre ont eu du mal à éteindre le feu du fait de l'absence de bouches d'incendie au centre-ville de Kaolack.

Selon l'adjudant Ibrahima Diallo, commandant de la 31ème compagnie des sapeurs pompiers de Kaolack, l'origine de l'incendie reste encore inconnue, mais le principal problème auquel ils sont confrontés dans ce genre de circonstances, c'est le manque de bouches d'incendie à Kaolack commune, ce qui occasionne souvent des lenteurs dans les interventions.

Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, et le feu ne s'est pas non plus propagé au niveau des habitations voisines.

La police a ouvert une enquête pour déterminer l'origine du feu.