Kaolack/Ndorong : Deux individus arrêtés pour trafic de drogue à Boustane

Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Ndorong ont mis fin aux activités de deux présumés trafiquants dans le quartier de Boustane.
L’opération fait suite à un renseignement faisant état d’un trafic intense dans la zone. Une surveillance discrète a été mise en place autour du domicile des suspects. L’intervention a permis d’interpeller l’un d’eux en possession de 400 g de chanvre indien et de 30 000 FCFA en liquide.
Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur du réseau.
