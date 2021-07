Kaolack : Cheikh Ibrahima Niass lance officiellement son parti politique et déclare sa candidature à la municipalité.

La machine est mise en branle pour le parti dénommé Rassemblement de la Société pour le Sénégal (RSS). En effet, il a été officiellement lancé à Médina Baye, plus particulièrement devant le domicile du khalife général.



Le président du Rss, Cheikh Ibrahima Niass, technicien supérieur en Supply Chain Management, diplômé en Sciences politiques, Relations Internationales et Géostratégie et les autres membres dudit parti qui ont été auparavant reçus par le guide religieux, ont choisi la cité de Baye Niass pour procéder au démarrage des activités de leur entité.



Pour cette deuxième visite, la délégation a été reçue par Cheikh Mahdi Ibrahima Niass. Ainsi, l'entretien a été axé sur le programme du RSS qui prend en compte trois composantes : l'assainissement de Kaolack (Set-setal), l'éclairage public (Ler-leral) et la création d'emplois (Dounde-doundal).



Cheikh Ibrahima Niass a fait également part de son ambition de briguer les suffrages des kaolackois pour mettre en œuvre son programme au profit des habitants de cette ville...