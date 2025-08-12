Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien

Le 9 août 2025, les éléments du Commissariat central de Kaolack ont interpellé un individu pour détention et trafic de drogue.
L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel signalant que le suspect s’apprêtait à écouler 2 kg de chanvre indien, achetés pour 250 000 FCFA. Un dispositif de surveillance a été mis en place autour du lieu indiqué, permettant l’arrestation de l’homme au moment même de la livraison.
Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices.
Autres articles
-
Tentative de fraude “Sim swap” déjouée à la Sonatel : un entrepreneur arrêté, un complice en fuite
-
Sommet des partis politiques africains : Une délégation de l’APR à Accra
-
MAC de Linguère / Magal 2025 : Un bœuf offert aux détenus pour la célébration
-
Drame à Thiès : La mise en cause déférée au parquet...elle fera face au procureur d'un moment à l'autre
-
Drame à Maka Colibantang : un homme souffrant de troubles mentaux tue son petit frère de 4 ans d’un coup de hache