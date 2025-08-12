Kaolack : Arrestation d’un individu avec 2 kg de chanvre indien

Le 9 août 2025, les éléments du Commissariat central de Kaolack ont interpellé un individu pour détention et trafic de drogue.



L’opération a été déclenchée à la suite d’un renseignement opérationnel signalant que le suspect s’apprêtait à écouler 2 kg de chanvre indien, achetés pour 250 000 FCFA. Un dispositif de surveillance a été mis en place autour du lieu indiqué, permettant l’arrestation de l’homme au moment même de la livraison.



Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuels complices.

