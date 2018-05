Kaolack : Abdoulaye Diouf Sarr inaugure le service d'accueil des urgences de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass

Le centre hospitalier régional de Kaolack vient d'être doté d'un service d'accueil des urgences ( SAU). La cérémonie d'inauguration dudit service s'est déroulée ce matin, en présence du ministre de la santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. " Ces cinq dernières années, l'Etat du Sénégal a fait d'énormes efforts pour relever le plateau technique de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. Cet hôpital est très sollicité, avec les nombreux cas d'accidents qui surviennent sur l'axe routier fortement fréquenté par les véhicules de transport de personnes et de marchandises. La mise en place d'un service d'accueil des urgences aux normes est donc une réponse adéquate à la problématique de la gestion des urgences dans la zone centre et à une des directives du ministère de la santé et de l'action sociale", a déclaré Mr Sarr.



Poursuivant dans cette même lancée, le ministre de la santé et de l'action sociale a annoncé également d'autres réalisations dans le cadre du relèvement du plateau technique dudit hôpital. " Un centre de référence pour la prise en charge des malades diabétiques verra le jour dans 3 mois grâce à un partenariat avec les laboratoires Novonordisk. Les travaux vont démarrer dès la semaine prochaine. En 2018, l'hôpital sera doté d'un appareil d'IRM avec le démarrage des activités du centre de diagnostic et d'imagerie médicale ( CDIM) dont la fin des travaux est prévue dans deux mois. Ce centre permettra à l'hôpital de se positionner comme un hub dans le domaine de l'exploration pour les zones centre, est et sud. "



Avant de terminer, Abdoulaye Diouf Sarr a promis de mettre à la disposition de l'hôpital de Kaolack des ressources humaines pour combler le gap en personnel. " Mon département est engagé à résorber le gap de ressources humaines noté notamment pour certaines spécialités dont l'hôpital a besoin ( pédiatres, orthopédistes, anesthésistes réanimateurs, radiologues etc. "



Rappelons que la cérémonie a vu la présence de nombreuses personnalités dont le ministre, Diène Farba Sarr, le président du Conseil départemental de Kaolack, par ailleurs président du Conseil d'administration ( PCA) de l'hôpital, Baba Ndiaye, le directeur de l'hôpital de Kaolack, Saliou Tall, le petit-fils de Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass ( Baye), le petit-fils de Serigne Touba, Serigne Babacar Mbacké Moukabaro etc...