KORITÉ 2020 : United Project1 assiste près de 300 familles.

En ce Mois béni de Ramadan, la communauté musulmane a célébré un jeûne si particulier autour des valeurs que sont l'élévation spirituelle et l'amour de son prochain. Cette année, c'est dans un contexte particulier de crise sanitaire lié à la Covid-19 que s'est déroulée la seconde édition du projet Ramadan de United Project1.

Ainsi, près de 300 familles ont bénéficié de packs composés de denrées alimentaires de première nécessité dans tout le Sénégal y compris les zones les plus reculées. Ce fut de forts moments de partage et de solidarité dans une période propice pour répandre l’amour et la compassion autour de soi.

United Project1 remercie la SOSAGRIN et les IBS (Industrie des boissons du Sénégal) ainsi que tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet élan de solidarité mais plus particulièrement ses membres.

EID MUBARACK A TOUS!