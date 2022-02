KOLDA : l’histoire politique de la mairie…

La commune de Kolda depuis sa création par l’arrêté général 7562 du 1er décembre 1952, a connu une histoire riche et variée. Ainsi, l’appétit pour le pouvoir local n’a pas connu de répit de 1953 à nos jours. C’est dire que les fouladounabé ont toujours fait de la politique dans le plus grand fair-play, d’Amadou Michel Diop à Mame Boye Diao.



Et dès sa création, la commune de Kolda a eu comme premier maire Amadou Michel Diop de 1953 à 1955. Il sera remplacé par Abdoulaye Diallo de 1955 à 1958 coïncidant avec la date de la loi cadre installant une délégation spéciale dirigée par Sidya Niang de 1958 à 1960.



Ainsi de 1960 à 1962 Monsieur Yoro Kandé fut élu maire. Et en 1962 après les événements politiques, il sera remplacé par Demba Koita. Ce dernier régnera jusqu’en 1988.



Il faut noter qu’à cette époque, la concurrence, les rivalités entre tendances du même parti (ps) étaient d’actualité comme aujourd’hui.



Et dans la foulée, avec la nouvelle génération incarnée par Moctar Kébé (journaliste et ministre de la communication), la mairie sera dirigée par ce dernier de 1988 à 2000.



Il faut noter que le parti socialiste régna en maitre dans la commune de kolda avant l’alternance de 2000 où la commune passera deux ans après entre les mains du Pds.



Et il faut rappeler que de 2000 à 2002 la mairie sera sous délégation spéciale dirigée par Monsieur Samy Daniff. C’est après les locales de 2002 qu’elle sera gérée par le Pds avec Monsieur Bécaye Diop comme maire de 2002 à 2014.



Après la défaite du Pds à la présidentielle de 2012, la mairie sera dirigée de 2014 à 2022 par Monsieur Abdoulaye Bibi Baldé (Bby). Il faut rappeler que la pandémie de la covid-19 a fait repousser les échéances électorales jusqu’en 2022, alors qu’elles devraient se tenir un peu plus tôt.



Et au sortir des locales de 2022, Monsieur Mame Boye Diao sortira vainqueur de ces élections. Ainsi, il sera installé dans ses nouvelles fonctions bientôt en remplacement d’Abdoulaye Bibi Baldé...