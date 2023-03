KOLDA / Tidiane Tamba (coordonnateur CAP21/PDS) tance Mimi Touré : «…Je ne ferai pas partie d’une coalition où il y’aura Mimi Touré ! Le PDS est un parti responsable et Karim Wade est notre candidat... »

Tidiane Tamba coordonnateur de la CAP21/PDS tance sévèrement Aminata Touré qui veut coûte que coute intégrer l’opposition. C'est pourquoi, il précise qu’il ne fera partie d’aucune coalition où il y’aura Mimi Touré ou ses souteneurs. Mieux, il invite l’opposition à être « prudente » puisqu’il soupçonnerait qu’elle soit une « taupe » pour déstabiliser l’opposition. Ainsi, il estime que le « deal » souligne par Mimi n’existe que dans sa « tête ». Selon lui toujours, le PDS est un parti « responsable » qui a un candidat à la présidentielle de 2024 en l’occurrence Karim Meïssa Wade. Dans la foulée, il n’a pas manqué de rappeler l’actualité locale de son kolda comme les problèmes de l’hôpital régional, les efforts de la mairie dans la commune, l’implantation de la station d’essence sur les berges du fleuve Casamance qui divise les jeunes (oui/non).

Tidiane Tamba ajoute sans détours : « en tout cas, je ne ferai pas partie d’une coalition où il y’aura Mimi Touré. Pour moi tous les problèmes du Pds sont dus à Aminata Touré (Mimi). Je pense qu’elle n’est pas crédible aujourd’hui pour faire partie de nous. Elle a été injuste, dure, malhonnête voire méchante avec mon candidat Karim Wade. » À ce titre, il précise : « on nous demande, aujourd’hui, pourquoi vous en voulez à Mimi et non pas à Macky Sall. Et si on n’en voulait pas à Macky Sall, on serait à l’APR depuis longtemps. Cela fait treize ans que nous sommes dans l’opposition. Il faut savoir que nous avons conduit les destinés de ce pays, ce qui nous pousse à nous comporter de manière intelligente. »

Il poursuit en rappelant que « le Pds est l’une des plus grande formations politiques du Sénégal après le PS ou avec le PS. Aujourd’hui, le Pds ne peut pas avoir le même comportement que n’importe quel parti même si on peut avoir les mêmes objectifs mais pas la même démarche. En tant que jeune cadre du Pds, on doit tous travailler autour d’un regroupement fort de toutes les forces de l’opposition pour faire face à un seul adversaire en l’occurrence Macky Sall. »

« Je refuse Mimi ! En tout cas, je serai mal à l’aise dans un regroupement de l’opposition où il y’aura des membres de Mimi Touré. Cependant, on peut conduire une politique d’un chef d’état en étant correct, républicain sans méchanceté. C’est pourquoi, aujourd’hui, j’invite l’opposition à être prudente. Je rappelle qu’il y’a quatre mois Mimi avait traité Ousmane Sonko de tous les noms oiseaux en le qualifiant d’irresponsable, de putschiste, de djihadiste et d’incohérent. En ce sens, si Mimi n’avait pas été rétrogradée à l’Assemblée nationale Ousmane Sonko n’allait pas sortir de sa mairie pour aller à l’aéroport. D’ailleurs, le premier à amener le « gatsa gatsa » dans ce pays, c’est elle. Et quatre mois après, elle veut rejoindre l’opposition avec une peau « neuve ». Il faut qu’elle sache que nous sommes cohérents. » Ainsi, il soutient que « notre communiqué est responsable car nous sommes cohérents dans notre démarche. D’ailleurs, nos leaders comme Abdoulaye Wade a été gazé à la place de l’obélisque pour la défense des libertés des citoyens. »

C’est ce qui lui fait dire « on est dans une démarche cohérente depuis 2012 pour accompagner le candidat Karim Wade pour une transformation politique et sociale pour le pays. Et on n’a pas changé sur ce point-là avec des démarches quand même réfléchies. Et quand Mimi ose nous parler de « deal » c’est parce qu’elle se fout de nous. » A ce titre, il déplore en ces termes « donc à quatre mois, elle savait qu’il y’avait un deal. Et à quatre mois, elle était pour le « deal ». Et subitement quand elle a été éjectée, elle n’est plus pour le « deal ». Donc le deal a commencé quand elle était dans le camp et il est terminé quand elle n’est plus au pouvoir. A quel Mimi il faut se vouer ! »

Dans la foulée, il insiste « le PDS n’a jamais été dans un "deal" avec Macky Sall. Notre "deal" avec le peuple est la marche vers le sommet. Et ça a commencé depuis 2012. Je pense que le "deal" est dans sa tête. Je rappelle que notre leader a fait trois ans et demi en prison, il s’est cassé le genou là-bas, il a répondu à la justice en homme digne. Et s’il y’avait un "deal", il serait là. Mais il n’en est rien puisqu’il est toujours en exil au Qatar depuis. Le PDS est un parti responsable et Karim Wade est notre candidat... »