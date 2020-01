KHOSSANTO : Encore un mort sur la route de Bembou-Sabodala.

La route Bembou-Sabodala, ou la route de l'or ou encore celle de la honte, a encore fait une victime. Un accident, encore un autre, s'est produit, ce vendredi 10 Janvier 2020, à hauteur du village de MASSAMASSA, commune de Bembou.

Le spectacle était désolant. L'accident a occasionné des blessés dont un passager dans un état critique qui a été évacué en urgence à SARAYA et qui finalement, va rendre l'âme. M. S. la victime, était âgé de 40 ans et était gardien à AFICA STAR, une société minière en recherche dans la zone. Ce qui porte du coup le nombre de morts à 3 en l'espace de deux mois.

Pour rappel, l'année dernière, des accidents similaires ont coûté la vie à quatre autre personnes pour ne citer que cela. Il faut noter que plusieurs facteurs causent la récrudescence de ces accidents sur cette route d'à peine 35 Km, que le médiateur de la République, Me Alioune Badara CISSÉ, avait qualifié "d'injustice sociale". Parmi ces facteurs, l'étroitesse de la route, ensuite son état et enfin la poussière.

Encore une fois, les populations de cette zone, tirent la sonnette d'alarme et prennent à témoin l'opinion nationale et internationale sur les conditions dans lesquelles vivent les populations. « Allons-nous rester à croupir dans cette vallée de la souffrance ? Alors que nous cohabitons avec de grandes entreprises comme la SGO », se demande le jeune Tiémokho CISSOKHO.