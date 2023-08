Justice : Placé sous mandat de dépôt, le maire de Sangalkam voit son dossier être criminalisé

Interpellé en pleine traque de l’avocat franco -espagnol Juan Branco, le maire de Sangalkam Alpha Bocar Khouma communément appelé Pape Sow risque gros avec ce réquisitoire du parquet qui n'a pas finalement visé le «recel de malfaiteurs ».



Le maire élu sous la bannière de Yewwi Askan Wi, nous dit Libération, a été écroué pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste mais aussi actes et manœuvres de nature à troubler l'ordre public. En compagnie d'éléments de la Section de recherches (Sr) de la Sûreté urbaine (Su), le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) avait effectué une descente musclée chez Pape Sow, à Keur Ndiaye Lô.



Le maire de Sangalkam, avait accueilli chez lui Juan Branco comme l'atteste des photos extraites de son téléphone en plus de loger par la suite à l'hôtel Etoile situé au Lac Rose.



A noter que 11 jeunes, qui s'opposaient à l'interpellation musclés de Pape Sow, avaient été interpellés. Du lot, 3 ont été écroués par le juge du 8ème cabinet.



Déféré lundi par la Section recherches (Sr) et après quatre retours de parquet, Alpha Bocar Khouma plus connu sous le nom de Pape Sow a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet.