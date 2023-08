Justice : Liberté provisoire refusée à Bassirou Diomaye Faye et Pape Abdoulaye Touré

Ils devaient tous les deux être édifiés sur leur sort ce jeudi par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye et de Pape Abdoulaye Touré.







Après deux rejets de demande de liberté provisoire, le secrétaire général et numéro 2 de l’ex-Pastef et ses avocats viennent d’enregistrer un 3e refus de liberté provisoire. Même cas de figure pour Pape Abdoulaye Touré qui avait été également arrêté dans le cadre des événements de juin dernier avec les saccages à l’université de Dakar. Ce dernier était poursuivi pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, participation à un mouvement insurrectionnel et actions diverses.



Bassirou Diomaye Faye pour rappel avait été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 18 avril dernier pour «actes de natures à compromettre la paix publique », «outrage à magistrat » et «diffamation" à l'encontre d'un corps constitué.