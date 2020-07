Justice : Le Sytjust décrète 48h encore de grève renouvelables et décide de « continuer la résistance pour la vérité et le droit »

Le Bureau Exécutif National (BEN) du Syndicat des Travailleurs de la Justice (SYTJUST) a décrété 48 heures de grève renouvelables couvrant les jeudi 23 et vendredi 24 juillet 2020.



​Pour rappel, depuis son arrivée en avril 2019, le Ministre de la Justice n’avait fait aucune diligence pour mettre en œuvre les réformes intéressant les travailleurs de la Justice objet de plusieurs décrets qu’il a trouvés en place. De guerre lasse, après quatorze mois, le SYTJUST a fait des critiques publiques au Ministre de la Justice pour l’inciter à prendre en charge efficacement les légitimes doléances des travailleurs de la Justice.



​Malheureusement, le Ministre a mal perçu ces critiques et a soudainement vu, dans les décrets dument signés, des difficultés et contradictions qu’il a signalées au Président de la République à travers trois notes qui furent de véritables réquisitoires contre les acquis des travailleurs de la Justice qui pourtant avaient fait preuve de patience jusqu’à la scission de leur unique syndicat.



​Tout indique maintenant à croire que le Ministre de la Justice veut remettre en cause certains acquis des travailleurs de la Justice, produit de négociations collectives entre le Gouvernement et le SYTJUST et déjà actés par des décrets dûment signés par le Président de la République ; cela, en parfaite violation des conventions internationales du travail.



​Les travailleurs de la Justice subissent ainsi une injustice inconcevable parce qu’ils sont empêchés de jouir des droits acquis après beaucoup d’années de lutte. C’est pourquoi ils continuent la résistance pour la vérité et le droit.



​​​​​​​Fait à​ Dakar, le 22 juillet 2020

​​​​​​​Le Bureau Exécutif National