Justice: Assane Diouf est libre!

L’activiste Assane Diouf a été libéré ce jeudi. Il a été relaxé du chef d’accusation « d’offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République. » Toutefois, il est reconnu coupable de « diffusion de fausses nouvelles et de discours contraires aux bonnes mœurs », informe son avocat Me Barro. L’activiste ayant déjà purgé sa peine n’a pas en revanche, été condamné à une amende.