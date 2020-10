Jurgen Klopp : « Sadio a depuis quelques jours, une jambe engourdie… »

Sorti à l’heure de jeu lors du match de Liverpool contre l’Ajax (1-0), Sadio Mané qui s’est assis sur le banc avec une poche de glace sur la jambe, inquiète un peu.







L’attaquant des Reds semble en effet souffrir d’une douleur musculaire qui le gêne depuis un moment. C’est en tous cas ce qu’a confirmé son entraîneur, Jurgen Klopp en conférence de presse d’après-match : « Sadio a depuis quelques jours une jambe engourdie… C’est la seule douleur musculaire qui le gène, c’est encore douloureux. Mais ce n’est pas un problème. Quand il ne joue pas, il met de la glace dessus », a-t-il expliqué.







Des nouvelles peu rassurantes à quelques trois semaines des matches du Sénégal prévues contre la Guinée-Bissau (11 et 15 novembre.) Sans oublier le calendrier chargé qui attend Liverpool en Premier League et en Coupes. Les Reds déjà privés de Van Dijk et Alisson Becker sont déjà fragilisés.