Journée mondiale de la pêche artisanale : Les acteurs réunis autour du CAP étalent leur unité et félicitent leur ministre de tutelle.

Ce samedi 21 novembre 2020 à la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng de Diamniadio, le ministre des Pêches et de l'Économie Maritime, M. Alioune Ndoye, a présidé la cérémonie marquant la journée mondiale de la pêche artisanale.



Cette rencontre d'informations et d'échanges avec les acteurs de la pêche a eu pour thème : Problématique de la gestion durable des ressources halieutiques, le secteur de la pêche face à l'immigration clandestine et format et contenu des journées nationales des pêches.



Occasion pour les acteurs regroupés autour du Collectif des Acteurs de la Pêche (CAP), par la voix de Alioune Thiam, se sont réjouis de voir que "désormais tous les acteurs de la pêche artisanale parlent d'une seule et même voix." Ils ont saisi l'occasion pour remercier et féliciter le chef de l'État d'avoir renouvelé sa confiance en Alioune Ndoye.