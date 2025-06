Jaxaay : Neuf individus interpellés pour tentative de migration clandestine – un réseau en cours de démantèlement

La traque contre les réseaux de migration irrégulière se poursuit. Le Commissariat d’arrondissement de Jaxaay a procédé à l’interpellation de neuf individus, dont deux Sénégalais et sept ressortissants étrangers, présumés impliqués dans une tentative d’émigration clandestine.



L’intervention des forces de l’ordre fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant la présence suspecte de plusieurs personnes dans une maison de l’unité 19 de Jaxaay, soupçonnée d’abriter des candidats à la migration irrégulière. Une opération rapide et ciblée a permis l’interpellation sur place des neuf individus.



Lors des premières auditions, les sept ressortissants étrangers ont reconnu avoir rejoint Dakar la veille de la Tabaski, avec pour objectif de tenter la traversée clandestine par voie maritime. Les deux Sénégalais, quant à eux, sont soupçonnés d’être les organisateurs de l’opération, jouant le rôle de recruteurs ou logeurs.



À l’issue des interrogatoires :

• Les sept étrangers ont été placés en garde à vue pour nécessité d’enquête ;

• Les deux Sénégalais ont été placés en garde à vue pour trafic de migrants.



Une enquête est actuellement en cours pour identifier tous les complices et démanteler le réseau derrière cette tentative de migration irrégulière, qui met gravement en danger la vie humaine.



Les autorités réitèrent leur engagement à lutter sans relâche contre les réseaux de passeurs, tout en appelant à la vigilance des populations et à la coopération avec les forces de sécurité.