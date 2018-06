Japon – Sénégal : Les notes du match 2-2

Une prestation en demi-teinte et quelques déceptions. Le Sénégal n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2) contre le Japon, ce dimanche. Menée à deux reprises, l'équipe japonaise est revenue par l'intermédiaire de Takashi Inui (34e) et Keisuke Honda (78e). Elle a dû s'employer jusqu'à la dernière seconde pour ramener un match nul et rester au contact du Sénégal, en tête du classement dans le groupe H.



Pourtant, les Lions l’ont débuté du bon pied en ouvrant le score dès la 11e minute. A la réception d’une frappe de Youssouf Sabaly, le gardien japonais Eiji Kawashima a vu son renvoi repoussé par Sadio Mané, en renard des surfaces. Il s’agit du 1er but du joueur de Liverpool dans cette coupe du monde.

En difficulté suite à l’ouverture du score de Mané (11e, 0-1), l’équipe du Japon a finalement réussi à égaliser. Les Blue Samurai ont trouvé le chemin des filets avant la pause. Takashi a brillamment ouvert son pied sur une frappe croisée pour égaliser (34e, 1-1).



L'ambiance se réchauffait nettement quand Moussa Wagué a marqué le deuxième but du Sénégal (71e). Keisuke Honda (78e) a offert le nul à son équipe, en reprenant parfaitement un bon centre venu de la gauche. Score final 2-2…